«Экстрасенсы. Битва сильнейших» (2025) 2 сезон: смотреть онлайн

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» — шоу телеканала ТНТ, в котором девять лучших экстрасенсов страны расследуют таинственные события и проходят сложные испытания.

Премьера 2 сезона состоялась 18 января 2025 года на телеканале ТНТ. Новые выпуски выходят еженедельно по субботам.

Лидеры зрительского голосования: Олег Шепс — 76,9, Виктория Райдос — 76,8, Влад Череватый — 69,9. Принять участие в голосовании можно на сайте телеканала.

Смотреть онлайн 9 выпуск шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» можно 15 марта в 18:30 мск в эфире телеканала ТНТ.

Прошлые выпуски доступны в хорошем качестве на Rutube.

Фото: ТНТ.