«Суперстар!» (2025) 5 сезон: смотреть онлайн

«Суперстар!» — шоу телеканала НТВ, в котором участвуют артисты, пик популярности которых пришелся на 80–90-е и 2000-е годы.

Премьера 5 сезона состоялась 1 февраля 2025 года на телеканале НТВ. Новые выпуски выходят каждую неделю по субботам.

Лидеры зрительского голосования: Азиза — 47 баллов, Сергей Челобанов — 44, Маргарита Суханкина, Ксения Георгиади, Сергей Минаев — 43.

Смотреть онлайн 7 выпуск шоу «Суперстар!» можно 15 марта в 20:10 мск в эфире телеканала НТВ.

Прошлые выпуски доступны бесплатно в хорошем качестве на Rutube.

Фото: НТВ.