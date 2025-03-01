ВС РФ освободили Заолешенку и Рубанщину: показать на карте Курской области

15 марта. Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина, сообщает Telegram-канал Минобороны.
Село Заолешенка расположена в Суджанском районе Курской области. Село находится на северо-западной окраине Суджы. Деревня Рубанщина расположена в 5 километрах от границы с Украиной.
Ранее сообщалось, что в приграничных районах Курской области с 15 марта вводится ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон.
Фото: Google Карты.