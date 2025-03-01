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Овечкин забил 887-ю шайбу в НХЛ: сколько до рекорда Гретцки

Сегодня, 07:08 Автор: Андрей Моисеев




Овечкин забил 887-ю шайбу в НХЛ

Продолжаем считать голы Александра Овечкина. Свою первую шайбу за океаном хоккеист забил 6 октября 2005 года в ворота «Коламбуса». Сегодня на счету капитана «Вашингтона» 887 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

В матче с «Сан-Хосе», который состоялся 16 марта, нападающий забросил шайбу в середине третьего периода, сообщает официальный сайт НХЛ.

Чтобы догнать лучшего снайпера за всю историю Уэйна Гретцки, хоккеисту необходимо забить 7 шайб.

В первой тройке самых результативных расположились следующие хоккеисты:

1. Гретцки — 894 (1487 игр)
2. Овечкин — 887 (1477)
3. Горди Хоу — 801 (1767)

Наибольшую результативность Александр показал в свой третий сезон за океаном (65). В девяти сезонах форвард столичного клуба забил 50 и более раз. В истории лиги столько раз за регулярный чемпионат забивали Уэйн Гретцки и Майк Босси.

Фото: nhl.com
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