Фигурное катание 1 канал: смотреть онлайн прямой эфир

Кубок Первого канала по фигурному катанию проходит 15-16 марта в Челябинске на арене «Трактор».

В первый день с короткой программой выступили пары, женщины и мужчины, а также прошел конкурс мастерства на льду. В воскресенье (с 12:00 мск) произвольную программу покажут танцоры на льду, женщины и мужчины. Завершится день командной эстафетой.

Смотреть онлайн прямой эфир Кубка Первого канала по фигурному катанию можно на официальном сайте и на платформе RUTUBE.

Звездные участники: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Даниил Самсонов, Аделия Петросян, Алина Горбачева, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьева, Софья Акатьева.

Фото: Первый канал.