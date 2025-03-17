HR Новости

Разговоры о важном 17 марта 2025 года

Сегодня, 07:36 Автор: Андрей Моисеев




Разговоры о важном 17 марта 2025

Очередной в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 17 марта 2025 года, будет посвящен теме «День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека».

Цель урока: воспитание ценностного отношения к истории своей страны, понимания исторического значения воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, формирование у обучающихся представления об Артеке как национальном достоянии, развитие интереса к истории Артека и понимания ценности его традиций. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Ближайшие темы «Разговоры о важном»:

24 марта — пока не определена.

31 марта — Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. Чайковского.

Фото: разговорыоважном.рф.
  • Какого числа Масленица в 2025 году
  • Эксперты УЕФА за возвращение РПЛ к системе «весна-осень»
    •













    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Ставки на спорт в Фонбет


    Плей-офф КХЛ 2025: когда начнется, расписание матчей
    Карта Украины с областями и городами
    «Титаны» 2 сезон 8 серия: смотреть онлайн
    «Выжить в Самарканде» 9 выпуск: смотреть онлайн
    Разговоры о важном 17 марта 2025 года
    Фигурное катание 1 канал: смотреть онлайн прямой эфир
    Овечкин забил 887-ю шайбу в НХЛ: сколько до рекорда Гретцки
    ВС РФ освободили Заолешенку и Рубанщину: показать на карте Курской области
    Шоу «Маска» 6 сезон: смотреть онлайн, кто снял маску
    «Суперстар!» (2025) 5 сезон: смотреть онлайн


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru