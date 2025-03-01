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Плей-офф КХЛ 2025: когда начнется, расписание матчей

Сегодня, 08:28 Автор: Андрей Моисеев




Расписание плей-офф КХЛ 2025

Стало известно расписание плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2024/2025.

Стадия 1/8 финала стартует 26 марта и продлится до 8 апреля, второй этап состоится с 11 по 24 апреля. Проведение полуфинальных матчей запланировано с 27 апреля по 10 мая, финальные поединки пройдут с 13 по 25 мая будущего года, сообщает официальный сайт КХЛ.

В плей-офф КХЛ-2025 примут участие лучшие команд регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

Обладатели Кубка Гагарина

По итогам «регулярки» в следующий этап выйдут 16 самых сильных клубов Западной и Восточной конференции. С прошлого сезона КХЛ видоизменила формат матчей навылет. Если первый этап прошел по старым правилам, то на втором между собой встречались клубы из разных конференций.

Если завтра плей-офф

Пары первого раунда на 15 марта.

Запад

«Локомотив» (1) – «Торпедо» (8)
«Динамо» М (2) – «Северсталь» (7)
ЦСКА (3) – СКА (6)
«Динамо» Мн (4) – «Спартак» (5)

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Восток

«Трактор» (1) – «Сибирь» (8)
«Салават Юлаев» (2) – «Адмирал» (7)
«Металлург» (3) – «Авангард» (6)
«Ак Барс» (4) – «Автомобилист» (5)

Фото: КХЛ.
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