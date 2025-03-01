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ВС РФ берут Купянск в клещи: показать на карте Харьковской области

Сегодня, 11:45 Автор: Андрей Моисеев




Купянск на карте Харьковской области

Купянск на карте Харьковской области

16 марта. ВС РФ расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол, а также продвигаются восточнее на левом берегу, чтобы взять в клещи Купянск. До города осталось около 7 км, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Харьковской военно-гражданской администрации Виталия Ганчева.

Купянск расположен в Харьковской области, к юго-востоку от областного центра на расстоянии 94 км. Город находится рядом с российско-украинской границей. Население населенного пункта составляет 26 тысяч человек.

Фото: Google Карты.
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