ВС РФ берут Купянск в клещи: показать на карте Харьковской области

16 марта. ВС РФ расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол, а также продвигаются восточнее на левом берегу, чтобы взять в клещи Купянск. До города осталось около 7 км, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Харьковской военно-гражданской администрации Виталия Ганчева.

Купянск расположен в Харьковской области, к юго-востоку от областного центра на расстоянии 94 км. Город находится рядом с российско-украинской границей. Население населенного пункта составляет 26 тысяч человек.

Фото: Google Карты.