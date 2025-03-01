Дрон ВСУ атаковал трактор в селе Воронок, водитель погиб: показать на карте Брянской области

16 марта. ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе село Воронок Стародубского муниципального округа, в результате атаки погиб водитель трактора, сообщил Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Село Воронок расположено в Стародубском районе Брянской области, в 20 километрах к югу от районного центра. Населенный пункт находится в 6 километрах от границы с Украиной.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Суджанском районе Курской области.
Фото: Google Карты.