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Дрон ВСУ атаковал трактор в селе Воронок, водитель погиб: показать на карте Брянской области

Сегодня, 13:54 Автор: Андрей Моисеев




Воронок на карте Брянской области

16 марта. ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе село Воронок Стародубского муниципального округа, в результате атаки погиб водитель трактора, сообщил Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Село Воронок расположено в Стародубском районе Брянской области, в 20 километрах к югу от районного центра. Населенный пункт находится в 6 километрах от границы с Украиной.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Суджанском районе Курской области.

Фото: Google Карты.
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