«Инспектор Гаврилов» 2 сезон: смотреть сериал онлайн

Мошенник Саша Медный в поезде присваивает себе имя и форму майора Гаврилова и становится блюстителем порядка в провинциальном Усть-Шахтинске.
Интересный факт: съемки сериала проходили в городе Одоев Тульской области.
Премьера 2 сезона сериала «Инспектор Гаврилов» состоялась 24 января 2025 года в онлайн-кинотеатре START. Всего во второй части снято 17 эпизодов.
Дата выхода новых серий:
10 серия — 17 марта
11 серия — 21 марта
12 серия — 24 марта
Премьера сериала состоялась 2 января 2024 года. Заключительная серия дебютного сезона вышла 19 февраля. В 1 сезоне было снято 17 серий.
Смотреть бесплатно 1 серию 1 сезона можно на платформе START.
Жанр — комедия.
Режиссеры — Кирилл Васильев, Анатолий Колиев.
Страна — Россия.
Актеры — Виктор Добронравов, Екатерина Стулова, Наталья Земцова, Денис Власенко, Андрей Петелько, Омар Алибутаев, Алексей Демидов, Никита Дювбанов.
Фото: START.