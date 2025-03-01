HR Новости

Турнирная таблица РПЛ 2024/2025 на сегодня, результаты

Сегодня, 07:57 Автор: Андрей Моисеев




С 15 по 16 марта состоялись восемь матчей 21 тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Приводим их результаты.

«Оренбург» обыграл дома «Факел» (1:0), «Химки» сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), махачкалинское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» (4:0), «Локомотив» победил московское «Динамо» (2:1).

ЦСКА переиграл в гостях «Акрон» (2:1), «Рубин» в Казани одолел «Пари НН» (1:0), «Ростов» уступил «Краснодару» (0:1), «Спартак» выиграл у «Зенита», сообщает официальный сайт РПЛ.

Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 на сегодня (после 21 тура) выглядит следующим образом.

Турнирная таблица РПЛ на сегодня
  • Расписание матчей 22 тура РПЛ 2024/2025
  • «Матч ТВ» убрал из эфира три матча второго тура РПЛ
    •













    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Ставки на спорт в Фонбет


    «Хозяин» 2 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода
    Расписание матчей 22 тура РПЛ 2024/2025
    Турнирная таблица РПЛ 2024/2025 на сегодня, результаты
    «Инспектор Гаврилов» 2 сезон: смотреть сериал онлайн
    Плей-офф КХЛ 2025: когда начнется, расписание матчей
    Дроны ВСУ атаковали Железногорск: показать на карте Курской области
    ВС РФ берут Купянск в клещи: показать на карте Харьковской области
    Карта Украины с областями и городами
    «Титаны» 2 сезон 8 серия: смотреть онлайн
    «Выжить в Самарканде» 9 выпуск: смотреть онлайн


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru