Турнирная таблица РПЛ 2024/2025 на сегодня, результаты Сегодня, 07:57 Автор: Андрей Моисеев









С 15 по 16 марта состоялись восемь матчей 21 тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Приводим их результаты. «Оренбург» обыграл дома «Факел» (1:0), «Химки» сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), махачкалинское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» (4:0), «Локомотив» победил московское «Динамо» (2:1). ЦСКА переиграл в гостях «Акрон» (2:1), «Рубин» в Казани одолел «Пари НН» (1:0), «Ростов» уступил «Краснодару» (0:1), «Спартак» выиграл у «Зенита», сообщает официальный сайт РПЛ. Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 на сегодня (после 21 тура) выглядит следующим образом.

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