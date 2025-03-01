Расписание матчей 22 тура РПЛ 2024/2025

В 22 туре чемпионата России по футболу 2024/2025, который проводит РПЛ, не состоится ни одного матча с приставкой «супер».
Лидер первенства «Краснодар» встретится дома с «Факелом», «Спартак» отправится в гости к «Ахмату», «Зенит» сыграет дома с «Рубином», «Локомотив» встретится в Самаре с «Крыльями Советов», сообщает официальный сайт РПЛ.
Расписание матчей 22 тура РПЛ:
28 марта: 18:30 Крылья Советов – Локомотив.
29 марта: 14:00 Динамо М – Оренбург, 16:30 Химки – Пари НН, 19:30 ЦСКА – Динамо Мх.
30 марта: 14:00 Краснодар – Факел, 16:30 Ахмат – Спартак, 19:30 Зенит – Рубин.
31 марта: 18:30 Акрон – Ростов.
Время — московское.
Фото: ФК Зенит.