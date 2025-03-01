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Расписание матчей 22 тура РПЛ 2024/2025

Сегодня, 08:10 Автор: Андрей Моисеев




Расписание матчей 22 тура РПЛ

В 22 туре чемпионата России по футболу 2024/2025, который проводит РПЛ, не состоится ни одного матча с приставкой «супер».

Лидер первенства «Краснодар» встретится дома с «Факелом», «Спартак» отправится в гости к «Ахмату», «Зенит» сыграет дома с «Рубином», «Локомотив» встретится в Самаре с «Крыльями Советов», сообщает официальный сайт РПЛ.

Расписание матчей 22 тура РПЛ:

28 марта: 18:30 Крылья Советов – Локомотив.

29 марта: 14:00 Динамо М – Оренбург, 16:30 Химки – Пари НН, 19:30 ЦСКА – Динамо Мх.

30 марта: 14:00 Краснодар – Факел, 16:30 Ахмат – Спартак, 19:30 Зенит – Рубин.

31 марта:  18:30 Акрон – Ростов.

Время — московское.

Фото: ФК Зенит.
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