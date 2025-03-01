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«Хозяин» 2 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода

Сегодня, 08:28 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Хозяин на НТВ

Известный боксер Егор Таранцев спустя 20 лет возвращается в родной город на похороны матери и вступает в противостояние с местной преступностью.

Премьера сериала состоялась на телеканале НТВ 20 марта 2023 года. Всего в первом сезоне было снято 10 эпизодов.

Второй сезон сериала «Хозяин» можно смотреть на телеканале НТВ с 17 марта 2025 года. Каждый день с понедельника по пятницу канал будет показывать по две серии картины в 20:00 мск.

Дата выхода на НТВ:

1-2 серии — 17 марта

3-4 серии — 18 марта

5-6 серии — 19 марта

7-8 серии — 20 марта

9-10 серии — 21 марта

Жанр — драма, триллер.

Режиссер — Мирослав Малич.

Страна — Россия.

Актеры — Денис Никифоров, Егор Дрозд, Ирина Таранник, Николай Козак, Сергей Шарифуллин, Петр Баранчеев, Дмитрий Лавров.

Фото: НТВ.
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