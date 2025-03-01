«Хозяин» 2 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода

Известный боксер Егор Таранцев спустя 20 лет возвращается в родной город на похороны матери и вступает в противостояние с местной преступностью.
Премьера сериала состоялась на телеканале НТВ 20 марта 2023 года. Всего в первом сезоне было снято 10 эпизодов.
Второй сезон сериала «Хозяин» можно смотреть на телеканале НТВ с 17 марта 2025 года. Каждый день с понедельника по пятницу канал будет показывать по две серии картины в 20:00 мск.
Дата выхода на НТВ:
1-2 серии — 17 марта
3-4 серии — 18 марта
5-6 серии — 19 марта
7-8 серии — 20 марта
9-10 серии — 21 марта
Жанр — драма, триллер.
Режиссер — Мирослав Малич.
Страна — Россия.
Актеры — Денис Никифоров, Егор Дрозд, Ирина Таранник, Николай Козак, Сергей Шарифуллин, Петр Баранчеев, Дмитрий Лавров.
Фото: НТВ.