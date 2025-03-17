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Разговоры о важном 24 марта 2025 года

Сегодня, 12:02 Автор: Андрей Моисеев




Разговоры о важном 24 марта 2025

Тема на ближайший в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 24 марта 2025 года, пока не определена.

Последнее занятие было посвящено Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и 100-летию Артека.

Цель урока: воспитание ценностного отношения к истории своей страны, понимания исторического значения воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, формирование у обучающихся представления об Артеке как национальном достоянии, развитие интереса к истории Артека и понимания ценности его традиций. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Ближайшие темы «Разговоры о важном»:

24 марта — пока не определена.

31 марта — Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. Чайковского.

Фото: разговорыоважном.рф.
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