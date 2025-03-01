HR Новости

ВС РФ уничтожили женский десант ВСУ под Красноармейском: показать на карте ДНР

Сегодня, 07:34 Автор: Андрей Моисеев




Покровск Красноармейск на карте Донецкой области ДНР

18 марта. Группа украинских женщин - штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» уничтожена под Красноармейском, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) расположен к северо-западу от областного центра на расстоянии 53 км. Население города ранее составляло 24 тысячи человек. Покровск ранее являлся центром угольной промышленности Украины. В городе расположены узловая железнодорожная станция и автомагистраль «Европейский маршрут E50».

Фото: Google Карты.
  • Где находится Константиновка на карте Донецкой области
  • Трасса Красноармейск — Константиновка в ДНР: показать на карте
    •













    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Ставки на спорт в Фонбет


    Плей-офф КХЛ 2025: когда начинается, расписание матчей
    Лучшие бомбардиры НХЛ старше 35 лет, Овечкин — второй
    Карта Украины с областями и городами
    ВС РФ уничтожили женский десант ВСУ под Красноармейском: показать на карте ДНР
    Пятеро детей и мужчина погибли в селе Вперед: показать на карте Башкирии
    «Триггер» 3 сезон: смотреть сериал онлайн
    ВС РФ освободили Степовое: показать на карте Запорожской области
    Разговоры о важном 24 марта 2025 года
    «Хозяин» 2 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода
    Расписание матчей 22 тура РПЛ 2024/2025


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru