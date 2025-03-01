ВС РФ уничтожили женский десант ВСУ под Красноармейском: показать на карте ДНР Сегодня, 07:34 Автор: Андрей Моисеев









18 марта. Группа украинских женщин - штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» уничтожена под Красноармейском, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Покровск (до 2016 года — Красноармейск) расположен к северо-западу от областного центра на расстоянии 53 км. Население города ранее составляло 24 тысячи человек. Покровск ранее являлся центром угольной промышленности Украины. В городе расположены узловая железнодорожная станция и автомагистраль «Европейский маршрут E50». Фото: Google Карты.

Где находится Константиновка на карте Донецкой области Трасса Красноармейск — Константиновка в ДНР: показать на карте























