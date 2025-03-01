18 марта. Группа украинских женщин - штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» уничтожена под Красноармейском, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Покровск (до 2016 года — Красноармейск) расположен к северо-западу от областного центра на расстоянии 53 км. Население города ранее составляло 24 тысячи человек. Покровск ранее являлся центром угольной промышленности Украины. В городе расположены узловая железнодорожная станция и автомагистраль «Европейский маршрут E50».
Фото: Google Карты.