Карта Украины с областями и городами

Карта Украины с областями и крупными городами с учетом вхождения в РФ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.
Со стороны России с Украиной граничат новые территории, а также Брянская, Курская и Белгородские области.
Интересные факты
Какие области входят в Западную Украину — Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская, Черновицкая, Хмельницкая и Закарпатская.
Самый густонаселенный город, не считая Киева — Харьков.
Сколько областей на Украине — 20.
Самая большая область по площади — Одесская.
В каких городах есть метрополитен — Киев, Днепр, Харьков.
Сколько в стране действующих АЭС — Запорожская, Южно-Украинская (Южноукраинск Николаевской области), Ровенская, Хмельницкая.
Самые крупные реки начинаются на «Д» — Днепр, Днестр, Дунай, Десна, Северский Донец.
Украина имеет границы с 7 государствами — Белоруссия, Венгрия, Молдавия, Польша, Россия, Румыния, Словакия.
Ниже можно выбрать подробную карту Украины 2025 года с областями, городами, поселками, деревнями и селами.
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Фото: HR Новости.