HR Новости

Лучшие бомбардиры НХЛ старше 35 лет, Овечкин — второй

Сегодня, 09:55 Автор: Андрей Моисеев




Сидни Кросби, Питтсбург

На 18 марта в Национальной хоккейной лиге выступают 49 полевых игроков старше 35 лет. Посмотрим, кто из них набрал наибольшее количество очков в нынешнем сезоне.

Первую строчку в рейтинге занимает нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби. На счету 37-летнего канадца 73 очка в 67 играх, сообщает официальный сайт НХЛ.

Второе и третье места занимают лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин (39 лет) и форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар (37 лет). На счету Александра 55 результативных баллов (51 матч), у словенца в активе 53 очка (66). Все ждут от капитана «столичных» покорения рекорда Гретцки, но и текущие результаты вызывают восхищение.

Четвертый результат среди «старичков» показывает экс-игрок «Бостона», а ныне нападающий «Флориды» Брэд Маршан (36 лет). Канадец в свои 36 лет заработал 47 баллов (61).

На пятом месте расположился Патрик Кейн из «Детройта» (36 лет). Американец выходил на лед в 57 играх текущего чемпионата и набрал в них 46 очков.

Фото: Getty Images.
  • Пять очков Макдэвида, дубль Свечникова и 830-я шайба Овечкина
  • Стало известно, кто стал лучшим бомбардиром НХЛ 2023/2024
    •













    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Ставки на спорт в Фонбет


    Плей-офф КХЛ 2025: когда начинается, расписание матчей
    Лучшие бомбардиры НХЛ старше 35 лет, Овечкин — второй
    Карта Украины с областями и городами
    ВС РФ уничтожили женский десант ВСУ под Красноармейском: показать на карте ДНР
    Пятеро детей и мужчина погибли в селе Вперед: показать на карте Башкирии
    «Триггер» 3 сезон: смотреть сериал онлайн
    ВС РФ освободили Степовое: показать на карте Запорожской области
    Разговоры о важном 24 марта 2025 года
    «Хозяин» 2 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода
    Расписание матчей 22 тура РПЛ 2024/2025


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru