Лучшие бомбардиры НХЛ старше 35 лет, Овечкин — второй

На 18 марта в Национальной хоккейной лиге выступают 49 полевых игроков старше 35 лет. Посмотрим, кто из них набрал наибольшее количество очков в нынешнем сезоне.

Первую строчку в рейтинге занимает нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби. На счету 37-летнего канадца 73 очка в 67 играх, сообщает официальный сайт НХЛ.

Второе и третье места занимают лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин (39 лет) и форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар (37 лет). На счету Александра 55 результативных баллов (51 матч), у словенца в активе 53 очка (66). Все ждут от капитана «столичных» покорения рекорда Гретцки, но и текущие результаты вызывают восхищение.

Четвертый результат среди «старичков» показывает экс-игрок «Бостона», а ныне нападающий «Флориды» Брэд Маршан (36 лет). Канадец в свои 36 лет заработал 47 баллов (61).

На пятом месте расположился Патрик Кейн из «Детройта» (36 лет). Американец выходил на лед в 57 играх текущего чемпионата и набрал в них 46 очков.

Фото: Getty Images.