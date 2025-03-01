Плей-офф КХЛ 2025: когда начинается, расписание матчей

Стало известно расписание плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2024/2025.
Стадия 1/8 финала стартует 26 марта и продлится до 8 апреля, второй этап состоится с 11 по 24 апреля. Проведение полуфинальных матчей запланировано с 27 апреля по 10 мая, финальные поединки пройдут с 13 по 25 мая будущего года, сообщает официальный сайт КХЛ.
В плей-офф КХЛ-2025 примут участие лучшие команд регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
Обладатели Кубка Гагарина
По итогам «регулярки» в следующий этап выйдут 16 самых сильных клубов Западной и Восточной конференции. С прошлого сезона КХЛ видоизменила формат матчей навылет. Если первый этап прошел по старым правилам, то на втором между собой встречались клубы из разных конференций.
Если завтра плей-офф, сетка первого раунда.
Запад
«Локомотив» (1) – «Торпедо» (8)
«Динамо» М (2) – «Северсталь» (7)
«Спартак» (3) – СКА (6)
ЦСКА (4) – «Динамо» Мн (5)
20 лучших бомбардиров КХЛ за всю историю
Восток
«Трактор» (1) – «Адмирал» (8)
«Металлург» (2) – «Сибирь» (7)
«Салават Юлаев» (3) – «Авангард» (6)
«Автомобилист» (4) – «Ак Барс» (5)
Пары 1–8 и 2–7 начинают играть 27 марта.
Пары 3–6 и 4–5 начинают играть 26 марта.
Фото: КХЛ.