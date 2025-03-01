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Граница Белгородской области с Украиной: показать на карте

Сегодня, 12:36 Автор: Андрей Моисеев




Карта Белгородской области

Граница между Белгородской областью и Украиной

18 марта. Несколько бронегрупп ВСУ попытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области.  В районе населенных пунктов Прилесье – Графовка их заметили, начался бой. Наши уничтожили танк, БМП, боевую бронемашину и несколько солдат, сообщает Telegram-канал Mash.

Белгородская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы России до областного центра составляет 578 км.

Область граничит с Харьковской и Сумской областью Украины, протяженность границы составляет 410 км. Недалеко от границы расположены города Шебекино, Грайворон и Валуйки, а также поселки Октябрьский, Красная Яруга, Борисовка, Разумное, Волоконовка, Уразово.

Фото: Google Карты.
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