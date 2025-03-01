«Эль Турко» 2025: смотреть турецкий сериал онлайн, дата выхода

Турецкий сериал «Эль Турко» — история о сбежавшем из плена янычаре Балабане, который в 1683 году находит убежище в доме молодой ведьмы из итальянской Моэны и становится защитником всей ее деревни.
Факт: фильм снят по мотивам книги «El Turco - II. Viyana Kusatmasinin Bilinmeyen Yönleri» Орхана Ениараса, которая вышла в свет в 2000 году.
1 сезон сериала «Эль Турко»
Премьера «Эль Турко» состоится в Турции, Италии, Бразилии, Румынии, Чехии, Израиле, Панаме, Гондурасе и некоторых других странах. В России все серии можно смотреть с 21 марта 2025 года в онлайн-кинотеатре Иви. Всего в сериале 6 эпизодов.
Факт: звезда турецких сериалов «Ранняя пташка» и «Мистер ошибка» Джан Яман 18 марта посетил Москву перед премьерой сериала.
Оригинальное название — El Turco.
Жанр — драма, приключения, история.
Страна — Турция, Венгрия.
Режиссеры — Улуч Байрактар.
Актеры — Джан Яман, Грета Ферро, Уилл Кемп, Мадалена Араган, Дэвид Найкл, Славко Собин, Хусейн Авни Даньял.
Факт: съемки проходили с октября 2022 года по февраль 2023 года и проходили в Будапеште и его окрестностях.
Фото: Иви.