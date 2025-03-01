ВСУ атаковали нефтебазу в Кавказской: показать на карте

19 марта. Атака беспилотников ВСУ отражена в станице Кавказской в Краснодарском крае, произошел пожар на нефтебазе, ее работа приостановлена, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, поврежден трубопровод между резервуарами. В штабе уточнили, что сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4 ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники.

Станица Кавказская находится к востоку от Краснодара и расположена на высоком правом берегу Кубани в 3 километрах от Кропоткина. Расстояние до границы с Украиной составляет около 411 км.

Фото: Google Карты.