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Лучшие бомбардиры НХЛ 2024/2025: Кучеров — третий

Сегодня, 07:28 Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров

Список лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 по состоянию на 19 марта возглавляет нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. На счету хоккеиста 27 шайб в 76 передач (103 очка), сообщает официальный сайт НХЛ.

Второе место занимает немец Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — 101 (49+52), на третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров расположился Никита Кучеров из «Тампа-Бэй» — 95 (29+66).

На четвертом месте находится канадец Коннор Макдэвид из «Ойлерз» — 89 (26+63), замыкает пятерку лидеров форвард «Виннипега» Кайл Коннор — 85 (36+49).

Второй бомбардир среди россиян, Артемий Панарин из «Рейнджерс», расположился на 16-м месте — 73 (30+43).

Фото: NHL.com
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