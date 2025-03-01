HR Новости

Стало известно, какого числа Пасха и Троица в 2025 году

Сегодня, 10:19 Автор: Андрей Моисеев




Какого числа Пасха и Троица в 2025 году

Многие православные праздники выпадают на определенную дату. Но часть из них, к примеру Пасха, отмечаются в России каждый раз в разное время.

Один из наиболее значимых христианских праздников, Светлое Христово Воскресение, у православных в 2025 году выпадает на 20 апреля, сообщает Lenta.ru.

Великий пост: начинается за 7 недель перед Пасхой (с 3 марта).

Главные атрибуты: освященные пасха, кулич и крашеные яйца.

Пасхальное приветствие: «Христос воскресе!» и ответ «Воистину воскресе!».

В какой цвет можно красить яйца: красный (символ радости и торжества, крови), голубой (напоминание о Царстве Небесном), зеленый (возрождение к вечной блаженной жизни).

Троицу отмечают через 50 дней после Пасхи. В 2025 году праздник приходится на 8 июня.

Троица — тройственность Бога: Отец, Сын и Святой Дух. В этот день принято освящать воду и ходить на кладбище, тем самым поминая умерших родственников и знакомых людей.

Фото: unsplash.com
  • Какого числа Масленица в 2025 году
  • Как отдыхаем на майские праздники в 2025 году
    •













    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Ставки на спорт в Фонбет


    Как отдыхаем на майские праздники в 2025 году
    Стало известно, какого числа Пасха и Троица в 2025 году
    Шоу «Маска» 6 сезон: смотреть онлайн, кто снял маску
    Лучшие бомбардиры НХЛ 2024/2025: Кучеров — третий
    ВСУ атаковали нефтебазу в Кавказской: показать на карте
    Плей-офф КХЛ 2025: когда начнется, расписание, сколько команд
    «Эль Турко» 2025: смотреть турецкий сериал онлайн, дата выхода
    Граница Белгородской области с Украиной: показать на карте
    Лучшие бомбардиры НХЛ старше 35 лет, Овечкин — второй
    Карта Украины с областями и городами


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru