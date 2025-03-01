Дроны ВСУ долетели до Энгельса: показать на карте, сколько километров

Если смотреть на карту России, Саратовская область расположена к юго-востоку от Москвы. Расстояние от столицы России до Энгельса составляет 726 км.

Во втором по численности населения городе Саратовской области Энгельсе проживает 222 тысячи человек.

Расстояние от Энгельса до границы с Украиной по прямой составляет 612 км.

20 марта. В результате атаки БПЛА частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице №1, пострадала женщина. Частично выбило окна в двух детских садах и школе, сообщает в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Фото: Google Карты.