HR Новости

Дроны ВСУ долетели до Энгельса: показать на карте, сколько километров

Сегодня, 07:17 Автор: Андрей Моисеев




Энгельс на карте Саратовской области

Энгельс на карте

Если смотреть на карту России, Саратовская область расположена к юго-востоку от Москвы. Расстояние от столицы России до Энгельса составляет 726 км.

Во втором по численности населения городе Саратовской области Энгельсе проживает 222 тысячи человек.

Расстояние от Энгельса до границы с Украиной по прямой составляет 612 км.

20 марта. В результате атаки БПЛА частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице №1, пострадала женщина. Частично выбило окна в двух детских садах и школе, сообщает в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Фото: Google Карты.
  • Дрон ВСУ долетел до Мурманской области: показать на карте, сколько километр ...
  • Граница Брянской области с Украиной: показать на карте
    •













    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Ставки на спорт в Фонбет


    Силы ПВО за ночь уничтожили 132 БПЛА: показать на карте
    Плей-офф КХЛ 2025: когда начнется, расписание, сколько команд
    «Опасная близость» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры
    Дроны ВСУ долетели до Энгельса: показать на карте, сколько километров
    «Подслушано в Рыбинске» (2024): смотреть сериал онлайн
    «Аутсорс» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    Показать село Гуево на карте Курской области
    Как отдыхаем на майские праздники в 2025 году
    Стало известно, какого числа Пасха и Троица в 2025 году
    Шоу «Маска» 6 сезон: смотреть онлайн, кто снял маску


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru