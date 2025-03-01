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«Опасная близость» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры

Сегодня, 07:49 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Опасная близость 2025

Успешный пластический хирург и руководитель клиники Анна не находит общего языка со своей дочью-неформалкой и мстит мужу за измену с известной блогеркой и певицей Женей.

Интересный факт: режиссер картины Иван Китаев снял популярные сериалы — «Бывшие», «Открытый брак» и «Без правил» с Елизаветой Боярской.

Премьера сериала «Опасная близость» состоялась 20 марта 2025 года в онлайн-кинотеатре START. В первый день показали две серии, новые будут выходить каждую неделю по четвергам (8 серий).

Дата выхода новых серий:

3 серия — 27 марта.

4 серия — 3 апреля.

Жанр — драма.

Режиссер — Иван Китаев.

Страна — Россия.

Актеры — Елизавета Боярская, Артур Бесчастный, Леонид Бичевин, Игорь Иванов, Артем Быстров, Софья Лебедева, Маргарита Силаева, Тамирлан Джангазиев, Максим Матузный.

Фото: START.
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