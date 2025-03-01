Плей-офф КХЛ 2025: когда начнется, расписание, сколько команд

Стало известно расписание плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2024/2025.

Стадия 1/8 финала стартует 26 марта и продлится до 8 апреля, второй этап состоится с 11 по 24 апреля. Проведение полуфинальных матчей запланировано с 27 апреля по 10 мая, финальные поединки пройдут с 13 по 25 мая будущего года, сообщает официальный сайт КХЛ.

В плей-офф КХЛ-2025 примут участие лучшие команд регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

По итогам «регулярки», которая завершится 23 марта, в следующий этап выйдут 16 самых сильных клубов Западной и Восточной конференции. С прошлого сезона КХЛ видоизменила формат матчей навылет. Если первый этап прошел по старым правилам, то на втором между собой встречались клубы из разных конференций.

20 лучших бомбардиров КХЛ за всю историю

Если завтра плей-офф

Западная конференция

«Локомотив» (1) – «Торпедо» (8)

«Динамо» М (2) – СКА (7)

«Спартак» (3) – «Северсталь» (6)

ЦСКА (4) – «Динамо» Мн (5)

Ярославские хоккеисты точно встретятся с нижегородцами в 1/8 финала.

Восточная конференция

«Трактор» (1) – «Сибирь» (8)

«Металлург» (2) – «Адмирал» (7)

«Салават Юлаев» (3) – «Авангард» (6)

«Автомобилист» (4) – «Ак Барс» (5)

Год назад трофей в третий раз вручили «Магнитке». Всего обладателями Кубка Гагарина становились семь команд.

17 марта стали известны все 16 участников Кубка Гагарина-2025. По сравнению с прошлым сезоном изменениий всего два — «Ладу» и «Амур» на Востоке заменили «Сибирь» и «Адмирал».

Пары 1–8 и 2–7 начинают играть 27 марта.

Пары 3–6 и 4–5 начинают играть 26 марта.

Фото: КХЛ.