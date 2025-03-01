Плей-офф КХЛ 2025: когда начнется, расписание, сколько команд

Стало известно расписание плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2024/2025.

Стадия 1/8 финала стартует 26 марта и продлится до 8 апреля, второй этап состоится с 11 по 24 апреля. Проведение полуфинальных матчей запланировано с 27 апреля по 10 мая, финальные поединки пройдут с 13 по 25 мая будущего года.

В плей-офф КХЛ-2025 примут участие лучшие команд регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

По итогам «регулярки», которая завершится 23 марта, в следующий этап выйдут 16 самых сильных клубов Западной и Восточной конференции. С прошлого сезона КХЛ видоизменила формат матчей навылет. Если первый этап прошел по старым правилам, то на втором между собой встречались клубы из разных конференций.

Обладатели Кубка Гагарина

Западная конференция

«Локомотив» (1) – «Торпедо» (8)

«Динамо» М (2) – СКА (7)

«Спартак» (3) – «Северсталь» (6)

ЦСКА (4) – «Динамо» Мн (5)

Восточная конференция

«Трактор» (1) – «Сибирь» (8)

«Салават Юлаев» (2) – «Адмирал» (7)

«Металлург» (3) – «Авангард» (6)

«Автомобилист» (4) – «Ак Барс» (5)

Пары 1–8 и 2–7 начинают играть 27 марта.

Пары 3–6 и 4–5 начинают играть 26 марта.

Фото: КХЛ.