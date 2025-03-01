«Зимородок» 3 сезон 26 серия: смотреть турецкий сериал онлайн

Турецкий сериал «Зимородок» - история о парне из богатого семейства, которого заставляют жениться, чтобы навести порядок в жизни. В основу сюжета легли события из практики психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.
3 сезон сериала «Зимородок»
Премьера 3 сезона сериала «Зимородок» состоялась 13 сентября 2024 года на турецком телеканале Star TV. В России 26 (99) серию можно смотреть 21 марта в онлайн-кинотеатрах Иви (в 19:55) и START (в 21:00).
Дата выхода:
26 (99) серия — 21 марта
27 (100) серия — 28 марта
Факт: когда на экраны вышла первая серия, за сутки ее посмотрели более миллиона человек.
Сколько сезонов и серий в сериале
Премьера сериала состоялась в Турции на канале Star TV в 2022 году. Заключительный эпизод первого сезона вышел в июне 2023 года. В первом сезоне было снято 36 серий.
1 сезон: 23 сентября 2022 — 6 июня 2023 (36 серий)
2 сезон: 15 сентября 2023 — 7 июня 2024 (37 серий)
Хронометраж серий на русском языке отличается от оригинального и составляет около 45 минут.
Оригинальное название - Yali Çapkini.
Жанр - драма, мелодрама.
Страна - Турция.
Режиссеры - Бурджу Алптекин.
Актеры - Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам.
Фото: Star TV.