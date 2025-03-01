«Эль Турко» 2025: смотреть турецкий сериал онлайн

Турецкий сериал «Эль Турко» — история о сбежавшем из плена янычаре Балабане, который в 1683 году находит убежище в доме молодой ведьмы из итальянской Моэны и становится защитником всей ее деревни.

Факт: фильм снят по мотивам книги «El Turco - II. Viyana Kusatmasinin Bilinmeyen Yönleri» Орхана Ениараса, которая вышла в свет в 2000 году.

1 сезон сериала «Эль Турко»

Премьера «Эль Турко» состоится в Турции, Италии, Бразилии, Румынии, Чехии, Израиле, Панаме, Гондурасе и некоторых других странах. В России все серии можно смотреть с 21 марта 2025 года в онлайн-кинотеатре Иви. Всего в сериале 6 эпизодов.

Факт: звезда турецких сериалов «Ранняя пташка» и «Мистер ошибка» Джан Яман 18 марта посетил Москву перед премьерой сериала.

Оригинальное название — El Turco.

Жанр — драма, приключения, история.

Страна — Турция, Венгрия.

Режиссеры — Улуч Байрактар.

Актеры — Джан Яман, Грета Ферро, Уилл Кемп, Мадалена Араган, Дэвид Найкл, Славко Собин, Хусейн Авни Даньял.

Факт: съемки проходили с октября 2022 года по февраль 2023 года и проходили в Будапеште и его окрестностях.

Фото: Иви.