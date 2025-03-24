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Разговоры о важном 24 марта 2025 года

Сегодня, 06:55 Автор: Андрей Моисеев




Разговоры о важном 24 марта 2025

Ближайший в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 24 марта 2025 года, будет посвязен теме «Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова».

Цель урока: развитие у обучающихся представлений о гражданском долге и служении Отечеству на примере адмирала Ф. Ф. Ушакова и святителя Тихона, уважения к историческим традициям, нравственным примерам, чувства патриотизма и ответственности за судьбу Родины, потребности в развитии таких нравственных качеств, как честь, добросовестность, ответственность. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Следующая тема «Разговоры о важном»:

31 марта — Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. Чайковского.

Фото: разговорыоважном.рф.
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