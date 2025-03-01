Год после трагедии в «Крокус Сити Холле»: фото сейчас, показать на карте

Фото «Крокус Сити Холл» сейчас (март 2025 года).

Год назад, 22 марта 2024 года, в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед началом концерта группы «Пикник» люди с оружием ворвались в здание концертного зала и начали расстреливать людей, а после подожгли помещение.

В итоге концертный зал почти полностью выгорел, жертвами теракта стали 145 человек. Прошлым летом стало известно, что концертный зал на месте сгоревшего здания восстанавливать не будут.

«Крокус Сити Холл» расположен на западе Москвы, рядом с МКАД.

Фото: Google Карты, basilisk.livejournal.com.