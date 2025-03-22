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«Экстрасенсы. Битва сильнейших» (2025) 2 сезон: смотреть онлайн

Сегодня, 07:45 Автор: Андрей Моисеев




Экстрасенсы Битва сильнейших на ТНТ 2 сезон 10 серия

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» — шоу телеканала ТНТ, в котором девять лучших экстрасенсов страны расследуют таинственные события и проходят сложные испытания.

Премьера 2 сезона состоялась 18 января 2025 года на телеканале ТНТ. Новые выпуски выходят еженедельно по субботам.

Лидеры зрительского голосования: Влад Череватый — 79, Олег Шепс — 76,9, Виктория Райдос — 76,8. Принять участие в голосовании можно на сайте телеканала.

Смотреть онлайн 10 выпуск шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» можно 22 марта в 18:30 мск в эфире телеканала ТНТ.

Прошлые выпуски доступны в хорошем качестве на Rutube.

Фото: ТНТ.
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    Источник: HR Новости







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