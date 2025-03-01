«Спрячь меня» (2023): смотреть турецкий сериал онлайн

Турецкий сериал «Спрячь меня» - это история о том, как наследник богатой семьи влюбляется в служанку своей избалованной невесты.
Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале Star TV в 2023 году. Заключительный эпизод первого сезона вышел 2 мая 2024 года. Всего за один сезон было снято 26 серий (длина каждой — около двух часов).
Где смотреть онлайн сериал «Спрячь меня»
В России сериал «Спрячь меня» зрители могут смотреть онлайн по телеканалу «Домашний» с 15 февраля 2025 года (по субботам и воскресеньям в 19:00 мск). Все сериале 26 серий по два часа каждая. Хронометраж на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.
На сайте телеканала можно бесплатно смотреть 41 эпизод картины.
Все серии доступны для просмотра на платформах Иви и Okko.
Оригинальное название — Sakla Beni.
Жанр — драма, мелодрама.
Страна — Турция.
Режиссер — Надим Гюч.
Актеры — Ураз Кайгыларолу, Джемре Байсел, Асуде Калебек, Шенай Гюрлер, Джейда Дювенджи, Нилюфер Ачикалын, Севинч Эрбулак, Низам Намидар, Гёкшен Атеш, Камиль Гюлер.
Фото: Star TV.