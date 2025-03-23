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Шоу «Маска» 6 сезон: смотреть онлайн, кто снял маску

Сегодня, 07:05 Автор: Андрей Моисеев




Шоу Маска 6 сезон

В шоу «Маска» звезды российской эстрады выступают в необычных костюмах. Жюри, в которое входят Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и приглашенная звезда, предстоит отгадать, кто скрывается за масками.

Участники шоу «Маска»: Богомол, Боксер, Бык, Вождь, Далматин, Капибара, Коровка, Овечка, Огурчик, Окунь, Сокол, Страус, Утка и Цыпленок.

Кто снял маску

1 выпуск — никто не снял

2 выпуск — Коровка (Агата Муцениеце)

3 выпуск — Капибара (Эльдар Джарахов)

4 выпуск — Овечка (Ксения Бородина)

5 выпуск — Цыпленок (Александр Ревва)

6 выпуск — Богомол (Ольга Серябкина)

Премьера 6 сезона состоялась 9 февраля 2025 года на телеканале НТВ. Новые выпуски выходят каждую неделю по воскресеньям.

Смотреть онлайн 7 выпуск шоу «Маска» на телеканале НТВ 23 марта 2025, в 20:20 мск.

Фото: НТВ.
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    Источник: HR Новости







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