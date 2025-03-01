HR Новости

Карта Украины с городами и областями

Сегодня, 07:35 Автор: Андрей Моисеев




Карта Украины с областями и городами

Приведена карта Украины с областями и крупными городами с учетом вхождения в РФ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Со стороны России с Украиной граничат новые территории, а также Брянская, Курская и Белгородские области.

Какие области входят в Западную Украину — Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская, Черновицкая, Хмельницкая и Закарпатская.

Самый густонаселенный город, не считая Киева — Харьков.

Сколько областей на Украине — 20.

Самая большая область по площади — Одесская.

В каких городах есть метрополитен — Киев, Днепр, Харьков.

Сколько в стране действующих АЭС — Запорожская, Южно-Украинская (Южноукраинск Николаевской области), Ровенская, Хмельницкая.

Самые крупные реки начинаются на «Д» — Днепр, Днестр, Дунай, Десна, Северский Донец.

Украина имеет границы с 7 государствами — Белоруссия, Венгрия, Молдавия, Польша, Россия, Румыния, Словакия.

Ниже можно выбрать подробную карту Украины с областями, городами, поселками, деревнями и селами.

— Интерактивная карта Украины от Yandex

— Интерактивная карта Украины от Bing

— Интерактивная карта Украины от Google

Фото: HR Новости.
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