Четыре пожарных поезда тушат нефтебазу на Кубани: показать на карте

23 марта. К ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани привлекли четыре пожарных поезда, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Атака беспилотников ВСУ была отражена в станице Кавказской 19 марта, работа нефтебазы была приостановлена. Возгорание возникло в результате падения обломков беспилотника
Станица Кавказская находится к востоку от Краснодара и расположена на высоком правом берегу Кубани в 3 километрах от Кропоткина. Расстояние до границы с Украиной составляет около 411 км.
Фото: Google Карты.