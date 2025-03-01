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Четыре пожарных поезда тушат нефтебазу на Кубани: показать на карте

Сегодня, 07:41 Автор: Андрей Моисеев




Кропоткин и станица Кавказская на карте Краснодарского края

23 марта. К ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани привлекли четыре пожарных поезда, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Атака беспилотников ВСУ была отражена в станице Кавказской 19 марта, работа нефтебазы была приостановлена. Возгорание возникло в результате падения обломков беспилотника

Станица Кавказская находится к востоку от Краснодара и расположена на высоком правом берегу Кубани в 3 километрах от Кропоткина. Расстояние до границы с Украиной составляет около 411 км.

Фото: Google Карты.
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