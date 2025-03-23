Плей-офф КХЛ 2025: расписание игр, пары первого раунда

Стало известно расписание плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2024/2025.

Когда начнется плей-офф

Стадия 1/8 финала стартует 26 марта и продлится до 8 апреля, второй этап состоится с 11 по 24 апреля. Проведение полуфинальных матчей запланировано с 27 апреля по 10 мая, финальные поединки пройдут с 13 по 25 мая будущего года, сообщает официальный сайт КХЛ.

В плей-офф КХЛ-2025 примут участие лучшие команд регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

По итогам «регулярки», которая завершилась 23 марта, в следующий этап вышли 16 сильнейших клубов Западной и Восточной конференции. С прошлого сезона КХЛ видоизменила формат матчей навылет, со второго раунда между собой встретятся клубы из разных конференций.

20 лучших бомбардиров КХЛ за всю историю

Пары первого раунда, расписание плей-офф КХЛ

Западная конференция

«Локомотив» (1) – «Торпедо» (8)

«Динамо» М (2) – СКА (7)

«Спартак» (3) – «Северсталь» (6)

«Динамо» Мн (4) – ЦСКА (5)

Восточная конференция

«Трактор» (1) – «Адмирал» (8)

«Салават Юлаев» (2) – «Сибирь» (7)

«Металлург» (3) – «Авангард» (6)

«Автомобилист» (4) – «Ак Барс» (5)

Пары 1–8 и 2–7 будут играть 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

Пары 3–6 и 4–5 будут играть 26, 28, 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* если потребуется.

Год назад трофей в третий раз вручили «Магнитке». Всего обладателями Кубка Гагарина становились семь команд.

По сравнению с прошлым сезоном изменениий в Кубке Гагарина-2025 всего два — «Ладу» и «Амур» на Востоке заменили «Сибирь» и «Адмирал».

Фото: КХЛ.