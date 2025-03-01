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Атака ВСУ на Белгородскую область: показать Демидовку и Графовку на карте

Сегодня, 00:23 Автор: Андрей Моисеев




Демидовка на карте Белгородской области

Демидовка и граница с Украиной на карте

23 марта. Село Демидовка находится под контролем ВС России. ВСУ пытались пробиться, но не смогли зайти на территорию Белгородской области и были откинуты обратно в Сумскую область, сообщает Telegram-канал SHOT. ВСУ ударили по мосту в Графовке, чтобы затруднить переброску наших подкреплений, передает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Если смотреть на карту Белгородской области, село Демидовка и поселок Графовка расположены в Краснояружском районе.

Расстояние от Демидовки и Графовки до границы с Украиной составляет менее двух километров.

Фото: Google Карты.
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