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Разговоры о важном: тема на 31 марта 2025 года

Сегодня, 08:40 Автор: Андрей Моисеев




Разговоры о важном 31 марта 2025

Ближайший в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 24 марта 2025 года, будет посвязен теме «Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. Чайковского».

Цель урока: развитие у обучающихся представлений о роли музыки в жизни человека, способности слушать, воспринимать и понимать музыку, понимание того, что Россия – страна с богатым культурным наследием, страна великих композиторов, писателей, художников, признанных во всем мире. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Фото: разговорыоважном.рф.
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