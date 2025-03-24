Смертельное ДТП с автобусом в Крыму: показать на карте, видео

24 марта. На участке трассы Симферополь – Евпатория произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. Погибли шесть человек, еще 13 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Крыма.

Видео происшествия публикует Telegram-канал МЧС России.

Водители автобуса и грузовика выжили после ДТП.

Если смотреть на карту Крыма, трасса Симферополь – Евпатория является ответвлением трассы Таврида и представляет из себя четырехполосную дорогу первой технической категории.

Фото: Google Карты, МВД Крым.