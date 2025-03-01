Дрон ВСУ атаковал НПС «Кропоткинская»: показать на карте Кубани

24 марта. Дрон ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», принадлежащую Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Краснодарском крае, сообщает в Telegram-канале Министерство обороны России.
БПЛА был перехвачен в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская.
Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» была совершена 17 февраля.
Нефтеперекачивающая станцию «Кропоткинская» нажодится к востоку от Краснодара и расположена в 2 километрах к северу от центра Кавказского района Кропоткина.
Фото: Google Карты.