Дрон ВСУ атаковал НПС «Кропоткинская»: показать на карте Кубани Сегодня, 13:21 Автор: Андрей Моисеев









24 марта. Дрон ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», принадлежащую Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Краснодарском крае, сообщает в Telegram-канале Министерство обороны России. БПЛА был перехвачен в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская. Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» была совершена 17 февраля. Нефтеперекачивающая станцию «Кропоткинская» нажодится к востоку от Краснодара и расположена в 2 километрах к северу от центра Кавказского района Кропоткина. Фото: Google Карты.

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