Плей-офф КХЛ 2025: расписание матчей, пары Кубка Гагарина

Стало известно расписание плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2024/2025.

Расписание матчей плей-офф КХЛ 2025

Стадия 1/8 финала стартует 26 марта и продлится до 8 апреля, второй этап состоится с 11 по 24 апреля. Проведение полуфинальных матчей запланировано с 27 апреля по 10 мая, финальные поединки пройдут с 13 по 25 мая будущего года, сообщает официальный сайт КХЛ.

В плей-офф КХЛ-2025 примут участие лучшие команд регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

По итогам «регулярки» в следующий этап вышли 16 сильнейших клубов Западной и Восточной конференции. С прошлого сезона КХЛ видоизменила формат матчей навылет, со второго раунда между собой встретятся клубы из разных конференций.

20 лучших бомбардиров КХЛ за всю историю

Пары первого раунда Кубка Гагарина

Западная конференция

«Локомотив» (1) – «Торпедо» (8)

«Динамо» М (2) – СКА (7)

«Спартак» (3) – «Северсталь» (6)

«Динамо» Мн (4) – ЦСКА (5)

Восточная конференция

«Трактор» (1) – «Адмирал» (8)

«Салават Юлаев» (2) – «Сибирь» (7)

«Металлург» (3) – «Авангард» (6)

«Автомобилист» (4) – «Ак Барс» (5)

Пары 1–8 и 2–7 будут играть 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

Пары 3–6 и 4–5 будут играть 26, 28, 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* если потребуется.

Год назад трофей в третий раз вручили «Магнитке». Всего обладателями Кубка Гагарина становились семь команд.

По сравнению с прошлым сезоном изменениий в Кубке Гагарина-2025 всего два — «Ладу» и «Амур» на Востоке заменили «Сибирь» и «Адмирал».

Фото: КХЛ.