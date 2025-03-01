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Показать на карте, где произошли два взрыва в Махачкале

Сегодня, 10:44 Автор: Андрей Моисеев




Два взрыва в Махачкале 25 марта на карте

25 марта. Мощный взрыв произошел в многоэтажном доме в Махачкале по улице Гапцахская, сообщает Telegram-канал Mash. Два человека пострадали, повреждены десятки квартир и около 20 автомобилей. Хозяйка квартиры находится в тяжелом состоянии. Дом не был введен в эксплуатацию, и в нем никто не должен был жить. Несмотря на это, люди активно заселялись в новые многоэтажки.

Второй взрыв произошел одноэтажном здании на улице Шамиля, 66 в бистро. Расстояние между домами, где произошли взрывы, — 4,3 км, разница между взрывами — 30 минут.

Фото: Яндекс Карты.
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