«Локомотив» – «Торпедо»: расписание и результаты матчей плей-офф КХЛ 2025

Ярославский «Локомотив» в 1/8 финала плей-офф КХЛ 2025 года встретится с нижегородским «Торпедо».

Команды провели между собой в регулярном чемпионате четыре поединке и в трех из них победу одержали подопечные Игоря Никитина. Ярославцы выиграли две встречи в Нижнем Новгороде с общим счетом 6:0 и победили в одной из домашних встреч (2:1 Б). Нижегородцы оказались сильнее в игре в Ярославле в конце ноября (3:0).

«Локомотив» набрал 102 очка и занял первое место в регулярном чемпионате. Подопечные Игоря Ларионова завершили первый этап на восьмом месте в Западной конференции (71 очко).

Расписание и результаты матчей серии

Счет в серии: 0-0

27.03 19:30 Локомотив – Торпедо

29.03 16:30 Локомотив – Торпедо

31.03 19:30 Торпедо – Локомотив

02.04 19:30 Торпедо – Локомотив

04.04 Локомотив – Торпедо

06.04 Торпедо – Локомотив

08.04 Локомотив – Торпедо

Время московское.

Фото: КХЛ.