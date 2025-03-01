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Где находятся на карте Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области

Сегодня, 16:36 Автор: Андрей Моисеев




Где находится Мирное на карте Донецкой области, ДНР

25 марта. В результате активных действий группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Мирное в ДНР, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Если смотреть на карту Донецкой области, село Мирное расположено в Великоновоселковском районе, в 17 километрах к северо-западу от районного центра.

Где находятся Малые Щербаки на карте Запорожской области

ВС РФ подразделениями группировки войск «Днепр» освобождили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области.

Если смотреть на карту Запорожской области, село Малые Щербаки расположено в Васильевском районе, в 17 километрах к северо-западу от районного центра.

Фото: Google Карты.
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