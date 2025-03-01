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Сколько осталось Овечкину до рекорда Гретцки

Сегодня, 07:03 Автор: Андрей Моисеев




Сколько осталось Овечкину до рекорда Гретцки

Продолжаем считать голы Александра Овечкина. Свою первую шайбу за океаном хоккеист забил 6 октября 2005 года в ворота «Коламбуса». Сегодня на счету капитана «Вашингтона» 889 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

В матче с «Виннипегом», который состоялся 26 марта, нападающий забросил шайбу в конце третьего периода.

Сколько осталось Овечкину до рекорда? Чтобы догнать лучшего снайпера за всю историю Уэйна Гретцки, хоккеисту необходимо забить 5 шайб.

Голы Овечкина на сегодня

1. Гретцки — 894 (1487 игр)
2. Овечкин — 889 (1481)
3. Горди Хоу — 801 (1767)

Наибольшую результативность Александр показал в свой третий сезон за океаном (65). В девяти сезонах форвард столичного клуба забил 50 и более раз. В истории лиги столько раз за регулярный чемпионат забивали Уэйн Гретцки и Майк Босси.

Фото: nhl.com
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    Источник: HR Новости







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