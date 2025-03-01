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Плей-офф КХЛ 2025: когда начнется, расписание, результаты

Сегодня, 07:11 Автор: Андрей Моисеев




Плей-офф КХЛ 2025, расписание матчей, пары первого раунда

В плей-офф КХЛ-2025 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

Стадия 1/8 финала стартовала 26 марта и продлится до 8 апреля, второй этап состоится с 11 по 24 апреля. Проведение полуфинальных матчей запланировано с 27 апреля по 10 мая, финальные поединки пройдут с 13 по 25 мая будущего года.

По итогам «регулярки» в следующий этап вышли 16 сильнейших клубов Западной и Восточной конференции. Со второго раунда между собой встретятся клубы из разных конференций.

Обладатели Кубка Гагарина

«Локомотив» (1) – «Торпедо» (8)

«Динамо» М (2) – СКА (7)

«Спартак» (3) – «Северсталь» (6) – 5:4 ОТ

«Динамо» Мн (4) – ЦСКА (5) – 5:2

«Трактор» (1) – «Адмирал» (8)

«Салават Юлаев» (2) – «Сибирь» (7)

«Металлург» (3) – «Авангард» (6) – 1:4

«Автомобилист» (4) – «Ак Барс» (5) – 1:4

Пары 1–8 и 2–7 будут играть 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

Пары 3–6 и 4–5 будут играть 26, 28, 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* если потребуется.

Фото: КХЛ.
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    Источник: HR Новости







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