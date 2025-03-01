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Результаты матчей РПЛ 2024/2025 и турнирная таблица

Сегодня, 08:37 Автор: Андрей Моисеев




С 15 по 16 марта состоялись восемь матчей 21 тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Приводим их результаты.

«Оренбург» обыграл дома «Факел» (1:0), «Химки» сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), махачкалинское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» (4:0), «Локомотив» победил московское «Динамо» (2:1).

ЦСКА переиграл в гостях «Акрон» (2:1), «Рубин» в Казани одолел «Пари НН» (1:0), «Ростов» уступил «Краснодару» (0:1), «Спартак» выиграл у «Зенита», сообщает официальный сайт РПЛ.

Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 после 21 тура выглядит следующим образом.

Турнирная таблица РПЛ на сегодня
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    Результаты матчей РПЛ 2024/2025 и турнирная таблица
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