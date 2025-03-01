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Какого числа Пасха и Троица у православных христиан в России в 2025 году

Сегодня, 11:13 Автор: Андрей Моисеев




Какого числа Пасха и Троица в 2025 году

Многие церковные праздники выпадают на определенную дату. Но часть из них, к примеру Пасха, отмечаются в России каждый раз в разное время.

Один из наиболее значимых у православных христиан праздников, Светлое Христово Воскресение, у православных в 2025 году выпадает на 20 апреля.

Великий пост: начинается с 3 марта, за 7 недель перед Пасхой.

Главные атрибуты: освященные пасха, кулич и крашеные яйца.

Пасхальное приветствие: «Христос воскресе!» и ответ «Воистину воскресе!».

В какой цвет можно красить яйца: красный (символ радости и торжества, крови), голубой (напоминание о Царстве Небесном), зеленый (возрождение к вечной блаженной жизни).

Троицу отмечают через 50 дней после Пасхи. В 2025 году праздник приходится на 8 июня.

Троица — тройственность Бога: Отец, Сын и Святой Дух. В этот день принято освящать воду и ходить на кладбище, тем самым поминая умерших родственников и знакомых людей.

Фото: unsplash.com
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