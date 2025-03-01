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«Казанова. В бегах» 2 сезон: смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы

Сегодня, 11:54 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Казанова в Бегах, 2 сезон

Аферист и обольститель Игорь Апрельцев гениально перевоплощается в людей самых разных профессий и выманивает деньги у женщин «с положением в обществе».

Премьера 2 сезона сериала «Казанова» (в бегах) прошла 3 марта 2025 года на Первом канале. Заключительная серия вышла 13 марта.

Премьера сериала состоялась на Первом канале 9 ноября 2020 года. Всего в двух сезонах было снято по 8 эпизодов.

Смотреть онлайн все серии сериала «Казанова» можно на платформе Premier.

Отзывы: «тот самый случай, когда продолжение интересного фильма становится хуже, слабее», «глупые и ряженые какие-то многоходовки. И бабы какие-то наивно-тупые», «Уберите все, у кого стоит в сознании тот, первый, сезон - сразу станет проще и интереснее».

Жанр — детектив.

Режиссеры — Кирилл Белевич, Сергей Комаров.

Страна — Россия.

Актеры — Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица, Олеся Железняк, Ирина Пегова, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Екатерина Редникова.

Фото: Первый канал.
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    Источник: HR Новости







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